Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Как стало известно Городу55 из собственных источников в силовых структурах, в Тарском районе Омской области четверых оперуполномоченных обвиняют в пытках над задержанными. От рук полицейских пострадали двое мужчин, родных братьев. Их подозревали в хищении продукции из магазина «Магнит Косметик».
Инцидент произошел 21 марта прошлого года. В полицию поступило сообщение о краже от сотрудников торговой точки. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, выяснили, как выглядят предполагаемые злоумышленники, а также узнали сведения об автомобиле, на котором скрылись подозреваемые.
Мужчин задержали в тот же день. По информации Города55, в отделе полиции подозреваемых несколько раз избили, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. Не выдержав пыток, братья признались в краже. Позже у мужчин обнаружили множество ссадин, гематом, кровоподтеков.
Город55 выяснил данные полицейских, участвовавших в пытках. По предварительной информации, это оперуполномоченные Андрей Телехов, Сергей Сажин, Вадим Лаптев и Игорь Жарков. Полицейским на прошлой неделе, 16 января, предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
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В УМВД России по Омской области прокомментировали случившееся.
«Предварительно установлено, что два сотрудника уголовного розыска ОМВД России по Тарскому району, ложно и искаженно воспринимая интересы службы, с целью получения признательных показаний в отношении задержанных по подозрению в совершении кражи из магазина превысили должностные полномочия», — рассказали в ведомстве.
Также в полиции сообщили, что если вина оперуполномоченных будет доказана, то они будут уволены из органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Отметим, что в УМВД речь идет о двух сотрудниках, тогда как по информации нашего источника обвинения предъявлены четверым полицейским.
Ранее в Исилькуле осудили 34-летнего бывшего полицейского, сотрудника уголовного розыска. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий. В апреле прошлого года он выбивал показания из подозреваемого, требуя признаться в краже.