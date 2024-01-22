Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных

Мужчин задержали в тот же день. По информации Города55, в отделе полиции подозреваемых несколько раз избили, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. Не выдержав пыток, братья признались в краже. Позже у мужчин обнаружили множество ссадин, гематом, кровоподтеков.