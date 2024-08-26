«Думали, дом развалится»: как омичи ощутили первые минуты взрыва в Нефтяниках

Напомним, что в пресс-службе нефтезавода сообщили, что ситуация находится под контролем. Также глава региона Виталий Хоценко уточнил, что работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются