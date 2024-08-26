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Омичи рассказали об ощущениях в первые минуты после взрыва в Нефтяниках

«Думали, дом развалится»: как омичи ощутили первые минуты взрыва в Нефтяниках

26 августа 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney

Омичи рассказали об ощущениях в первые минуты после взрыва в Нефтяниках

После происшествия с неба стала падать стекловата.

Днем 26 августа на нефтезаводе произошло возгорание оборудования. Многие омичи с Левого берега и Нефтяников услышали взрыв и начали активно обсуждать произошедшее в соцсетях. Город55 собрал комментарии горожан, которые стали очевидцами происшествия.

  • «У нас вибрация по стенам была, слышно было как бахнуло».
  • «У меня дома стены пошатнулись».
  • «Слышал сильный хлопок, сработала сигнализация автомобиля».
  • «На Профсоюза, 119 потолки натяжные зашатались, такой хлопок был страшный».
  • «Я в Чукреевке услышала мощный хлопок и стены затряслись».
  • «На Нефтезаводской хорошо слышно было, как будто сильный глухой удар, даже окна задребезжали».
  • «Мы думали, что дом развалится. Ужас».
  • «Около автовокзала дома по-настоящему зашатались».
  • «Живу в районе Лицкевича, дом тряхануло аж от взрыва, и потом пожарные одна за одной помчались мимо дома».
  • «У Телецентра с неба какие-то ошмётки сыпались, как хлопья стекловаты».

Напомним, что в пресс-службе нефтезавода сообщили, что ситуация находится под контролем. Также глава региона Виталий Хоценко уточнил, что работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются

В МЧС добавили, что спасатели выехали на место в 14:45. На месте работают семь единиц техники и 27 сотрудников. Предварительно, площадь возгорания — около тысячи квадратных метров.

Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Социальные сети#Взрыв#МЧС#Спасатели
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