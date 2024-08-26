«Думали, дом развалится»: как омичи ощутили первые минуты взрыва в Нефтяниках

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:47
Днем 26 августа на нефтезаводе произошло возгорание оборудования. Многие омичи с Левого берега и Нефтяников услышали взрыв и начали активно обсуждать произошедшее в соцсетях. Город55 собрал комментарии горожан, которые стали очевидцами происшествия.
Напомним, что в пресс-службе нефтезавода сообщили, что ситуация находится под контролем. Также глава региона Виталий Хоценко уточнил, что работавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются
В МЧС добавили, что спасатели выехали на место в 14:45. На месте работают семь единиц техники и 27 сотрудников. Предварительно, площадь возгорания — около тысячи квадратных метров.