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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Над Омском вновь заметят знаменитых летающих «Стрижей»

Мастерство высшего пилотажа. В Омск вновь заглянут «Стрижи»

26 августа 2024, 02:42
Фото: Омский аэропорт

Над Омском вновь заметят знаменитых летающих «Стрижей»

Пилоты возвращаются домой на отдых после праздничного выступления. У летчиков было запланировано выступление в Кузбассе. В Омск они прибудут в 10:45 утра

Еще неделю назад в Омске можно было заметить авиационную группу «Стрижи». Семь самолетов Миг-29 возвращаются домой через наш аэропорт после праздничного мероприятия в Кузбассе. Как сообщили в пресс-службе омского аэропорта, они летят домой с дозаправкой у нас.

Мастерство высшего пилотажа летчиков знаменитых стрижей давно известны, и омичи уже наблюдали за эффектными авиационными шоу в городе на различных мероприятиях.

По всей видимости, омичей могут напугать громкие звуки взлетающих и садящихся самолетов, но это не представляет для жителей какой-либо опасности. В пресс-службе омской воздушной гавани также подчеркнули, что о времени прибытия стрижей сообщат дополнительно.

Видео: gorod55.ru

Обновлено: время прибытия в Омск в 10.45.

Самолеты «Стрижей» вылетели из Чебоксар, после чего заглянули в Екатеринбург и Омск. После этого состоялось выступление в Кемерово и Новокузнецке.

Не пугаться звуков самолетов. В Омск заглянут «Стрижи»
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#Кристина Антоносян#Общество#Видео#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Аэропорт#Профессиональный праздник#Новости#Выступление
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