Мастерство высшего пилотажа. В Омск вновь заглянут «Стрижи»

Еще неделю назад в Омске можно было заметить авиационную группу «Стрижи». Семь самолетов Миг-29 возвращаются домой через наш аэропорт после праздничного мероприятия в Кузбассе. Как сообщили в пресс-службе омского аэропорта, они летят домой с дозаправкой у нас.