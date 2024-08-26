Мастерство высшего пилотажа. В Омск вновь заглянут «Стрижи»

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 05:10
Еще неделю назад в Омске можно было заметить авиационную группу «Стрижи». Семь самолетов Миг-29 возвращаются домой через наш аэропорт после праздничного мероприятия в Кузбассе. Как сообщили в пресс-службе омского аэропорта, они летят домой с дозаправкой у нас.
Мастерство высшего пилотажа летчиков знаменитых стрижей давно известны, и омичи уже наблюдали за эффектными авиационными шоу в городе на различных мероприятиях.
По всей видимости, омичей могут напугать громкие звуки взлетающих и садящихся самолетов, но это не представляет для жителей какой-либо опасности. В пресс-службе омской воздушной гавани также подчеркнули, что о времени прибытия стрижей сообщат дополнительно.
Обновлено: время прибытия в Омск в 10.45.
Самолеты «Стрижей» вылетели из Чебоксар, после чего заглянули в Екатеринбург и Омск. После этого состоялось выступление в Кемерово и Новокузнецке.