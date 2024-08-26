gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Иллюстрация

Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках

26 августа 2024, 09:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
На нефтезаводе произошло возгорание оборудования.

Стала известна причина взрыва, который раздался сегодня днем в омских Нефтяниках. На нефтезаводе произошло ЧП.

«Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе нефтезавода.

В МЧС добавили, что спасатели выехали на место в 14:45. На месте работают 7 единиц техники и 27 сотрудников. По предварительным данным, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

О происшествии в своем телеграм-канале также рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«В связи с инцидентом на Нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — рассказал глава региона.
В омских Нефтяниках прогремел взрыв
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Безопасность#Взрыв#Причина
Подпишитесь
Срочно. В омских Нефтяниках прогремел взрыв
Сегодня, 09:04
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
Сегодня, 06:03
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47