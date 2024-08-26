Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Стала известна причина взрыва, который раздался сегодня днем в омских Нефтяниках. На нефтезаводе произошло ЧП.
«Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе нефтезавода.
В МЧС добавили, что спасатели выехали на место в 14:45. На месте работают 7 единиц техники и 27 сотрудников. По предварительным данным, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.
О происшествии в своем телеграм-канале также рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«В связи с инцидентом на Нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — рассказал глава региона.