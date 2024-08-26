В омских Нефтяниках прогремел взрыв

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сегодня, 26 августа, в омских Нефтяниках около 15 часов прогремел взрыв. Об этом Городу55 сообщили очевидцы.
«Только что в Нефтяниках был сильный взрыв. Взрывную волну почувствовали в Николаевке, на остановке Малунцева. На нефтезаводе, с высоты 16 этажа ничего не видно из-за тумана, но по ощущению, волна пришла с северной стороны города. Взрывной волной позакрывало окна, работает сирена», — рассказал читатель.
Информация о взрыве и пожаре также появилась в паблике «Инцидент Омск». Омичи рассказали, что у автомобилей сработали сигнализации, а в квартирах затряслись натяжные потолки.
В региональном МЧС корреспонденту нашего издания сообщили, что информация по происшествию уточняется.