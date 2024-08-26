gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Иллюстрация

В омских Нефтяниках прогремел взрыв

26 августа 2024, 09:04
Фото: 1MI
Иллюстрация
В МЧС пока не сообщают о подробностях происшествия.

Сегодня, 26 августа, в омских Нефтяниках около 15 часов прогремел взрыв. Об этом Городу55 сообщили очевидцы.

«Только что в Нефтяниках был сильный взрыв. Взрывную волну почувствовали в Николаевке, на остановке Малунцева. На нефтезаводе, с высоты 16 этажа ничего не видно из-за тумана, но по ощущению, волна пришла с северной стороны города. Взрывной волной позакрывало окна, работает сирена», — рассказал читатель.

Информация о взрыве и пожаре также появилась в паблике «Инцидент Омск». Омичи рассказали, что у автомобилей сработали сигнализации, а в квартирах затряслись натяжные потолки.

Фото: Инцидент Омск

В региональном МЧС корреспонденту нашего издания сообщили, что информация по происшествию уточняется.

Мощный взрыв. На Левобережье Омска вспыхнула машина скорой помощи
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Взрыв#МЧС#Нефтяники
Подпишитесь
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
Сегодня, 09:32
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
Сегодня, 06:03
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47