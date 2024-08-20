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Не пугаться звуков самолетов. В Омск заглянут «Стрижи»

20 августа 2024, 02:46
Фото: 1MI
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В Омске приземлятся семь истребителей авиационной группы «Стрижей»

Группа летчиков отправится в Кузбасс, где у них запланировано выступление. Из омского аэропорта «Стрижи» вылетают в 10:00.

Сегодня, 20 августа, в Омск заглянет знаменитая авиационная группа «Стрижи». Как уточнили в омском аэропорту, сразу семь великолепных самолетов МиГ-29 приземлятся в омском аэропорту ориентировочно в 9:20, а уже в 10:00 они продолжат свой путь на Кузбасс, где примут участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню шахтера.

Отметим, что летчики из «Стрижей» давно известны своими эффектными маневрами и мастерством пилотирования и уже не раз радовали зрителей Омска своими выступлениями на различных авиационных шоу.

В пресс-службе также подчеркнули, что сегодня над городом может быть шумно из-за громких звуков взлетающих и садящихся реактивных самолетов. Горожан просят не пугаться, а самые внимательные, возможно, смогут заметить «Стрижей» в небе.

Напомним, что в конце июля в Омском аэропорту побывала пилотажная группа «Русь». Самолёты сели в Омске на дозаправку по пути на аэродром Мочище в Новосибирске, где проходил аэрофестиваль.

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#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Самолеты#Аэропорт#Новости#Авиация
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