Не пугаться звуков самолетов. В Омск заглянут «Стрижи»

Сегодня, 20 августа, в Омск заглянет знаменитая авиационная группа «Стрижи». Как уточнили в омском аэропорту, сразу семь великолепных самолетов МиГ-29 приземлятся в омском аэропорту ориентировочно в 9:20, а уже в 10:00 они продолжат свой путь на Кузбасс, где примут участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню шахтера.