Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Пострадавших во время пожара на ОНПЗ везут в БСМП-1, что на Перелета, 9. Информацию об этом Городу55 сообщили в пресс-службе медучреждения. Какие именно травмы получили пострадавшие, пока не уточняется.
Напомним, взрыв на нефтезаводе произошел днем 26 августа. На предприятии загорелось оборудование. Сотрудники МЧС выехали на место в 14:45. По предварительным данным, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.
Многие омичи с Левого берега и Нефтяников услышали взрыв и начали активно обсуждать произошедшее в соцсетях. Город55 собрал комментарии горожан, которые стали очевидцами происшествия.