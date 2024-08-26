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Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1

Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1

26 августа 2024, 11:16
Фото: 1MI
На предприятии загорелось оборудование. Травмы получили два человека.

Пострадавших во время пожара на ОНПЗ везут в БСМП-1, что на Перелета, 9. Информацию об этом Городу55 сообщили в пресс-службе медучреждения. Какие именно травмы получили пострадавшие, пока не уточняется.

Напомним, взрыв на нефтезаводе произошел днем 26 августа. На предприятии загорелось оборудование. Сотрудники МЧС выехали на место в 14:45. По предварительным данным, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

Многие омичи с Левого берега и Нефтяников услышали взрыв и начали активно обсуждать произошедшее в соцсетях. Город55 собрал комментарии горожан, которые стали очевидцами происшествия.

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#Ольга Скворцова#Омск#Пострадавшие#Травмы#Взрыв#МЧС#ОНПЗ#БСМП-1#Пресс-служба#Нефтезавод
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