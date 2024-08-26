Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными

По предварительным данным, в марте 2023 года от рук оперативников пострадали двое мужчин, подозреваемых в краже. Потерпевших избили, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. Видео с задержанными Город55 публиковал ранее в телеграм-канале.