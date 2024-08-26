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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

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Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными

26 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело рассмотрит Тарский городской суд.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, в Таре пойдут под суд четверо полицейских. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. На скамье подсудимых окажутся оперуполномоченные Андрей Телехов, Сергей Сажин, Вадим Лаптев и Игорь Жарков.

По предварительным данным, в марте 2023 года от рук оперативников пострадали двое мужчин, подозреваемых в краже. Потерпевших избили, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. Видео с задержанными Город55 публиковал ранее в телеграм-канале.

После в региональном УМВД прокомментировали, что если вина оперативников будет доказана, то полицейских уволят со службы.

Подсудимые ознакомились с материалами дела. Оно передано в Тарский городской суд. Полицейским может грозить до 12 лет лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Суд#УМВД#Увольнение#Превышение полномочий#Пытки#Тара
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