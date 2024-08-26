В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как сообщили редакции Города55 в пресс-службе областного управления МЧС, пожарные локализовали возгорание на территории НПЗ: сообщение об этом поступило в 19:05.
В пресс-службе ОНПЗ, инцидент, не отразятся на работе предприятия и производстве продукции: норматив переработки будет довыполнен за счет выведения из резерва добавочных мощностей предприятия.
Напомним, по последним данным, количество пострадавших при инциденте достигло семи человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.