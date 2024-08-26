В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе

В пресс-службе ОНПЗ, инцидент, не отразятся на работе предприятия и производстве продукции: норматив переработки будет довыполнен за счет выведения из резерва добавочных мощностей предприятия.



Напомним, по последним данным, количество пострадавших при инциденте достигло семи человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.