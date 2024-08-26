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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

иллюстрация

В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе

26 августа 2024, 13:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

ГУ МЧС по Омской области сообщило о локализации возгорания на ОНПЗ

Спасателям удалось локализовать огонь, вспыхнувший на территории ОНПЗ.

Как сообщили редакции Города55 в пресс-службе областного управления МЧС, пожарные локализовали возгорание на территории НПЗ: сообщение об этом поступило в 19:05.

В пресс-службе ОНПЗ, инцидент, не отразятся на работе предприятия и производстве продукции: норматив переработки будет довыполнен за счет выведения из резерва добавочных мощностей предприятия.

Напомним, по последним данным, количество пострадавших при инциденте достигло семи человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших при возгорании на омском НПЗ увеличилось до семи человек
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#Илья Скобин#Омск#НПЗ#Пострадавшие#Производство#МЧС#Новости#Спасатели#Инцидент#Пресс-служба#Нефтеперерабатывающий завод
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