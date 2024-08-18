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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Исполнительница на одном из мероприятий

Анна Семенович рассказала, какой «сувенир» увезла на память из Омска после концерта

18 августа 2024, 13:16
Фото: Интернет-страница Анны Семенович в социальной сети «ВКонтакте»
Исполнительница на одном из мероприятий

Анна Семенович призналась в «краже» тапочек из омской гостиницы

Певица, выступавшая в Омске накануне, выбрала в качестве «сувенира» для себя и своих близких одноразовые тапочки.

Как рассказала в своих социальных сетях Анна Семенович, подобными «злостными хищениями» она занимается постоянно, даже назвав себя «воровкой тапок». Однако исполнительница сразу же и объяснила свое поведение.

Как оказалось — одноразовые тапочки очень удобны при поездках на съемки и даже дома — в частности, певица отметила, что выдает их своим гостям и одноразовая обувь весьма востребована.

Напомним, в Омск Анна Семенович прибыла на концерт, состоявшийся накануне в парке «Зеленый остров» — о грядущем выступлении стало известно еще в июле. Кроме того, 17 августа на сцене парка также выступил и дуэт GAYAZOV$ BROTHER$, собравший тысячи омичей.

«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
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#Илья Скобин#Омск#Социальные сети#Новости#Концерт#Певица#Анна Семенович#Сувенир#Тапочки
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