Анна Семенович рассказала, какой «сувенир» увезла на память из Омска после концерта

Напомним, в Омск Анна Семенович прибыла на концерт, состоявшийся накануне в парке «Зеленый остров» — о грядущем выступлении стало известно еще в июле. Кроме того, 17 августа на сцене парка также выступил и дуэт GAYAZOV$ BROTHER$, собравший тысячи омичей.