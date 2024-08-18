Анна Семенович рассказала, какой «сувенир» увезла на память из Омска после концерта

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как рассказала в своих социальных сетях Анна Семенович, подобными «злостными хищениями» она занимается постоянно, даже назвав себя «воровкой тапок». Однако исполнительница сразу же и объяснила свое поведение.
Как оказалось — одноразовые тапочки очень удобны при поездках на съемки и даже дома — в частности, певица отметила, что выдает их своим гостям и одноразовая обувь весьма востребована.
Напомним, в Омск Анна Семенович прибыла на концерт, состоявшийся накануне в парке «Зеленый остров» — о грядущем выступлении стало известно еще в июле. Кроме того, 17 августа на сцене парка также выступил и дуэт GAYAZOV$ BROTHER$, собравший тысячи омичей.