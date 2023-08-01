Суперлуние, очередное наводнение и обращение мэра к десантникам. Омск сегодня

Больше всего последствия вчерашней непогоды ощутили жители Кировского и Центрального округов. Так, на Левом берегу в торговом центре «АТ-Маркет» по улице Дианова снова произошел потоп. За этот сезон в период дождей его топит уже во второй раз. Вчера в ТЦ прорвало трубу. В какой-то момент из пола забил «фонтан», который быстро затопил овощной и другие отделы. Этим летом был потоп и в ТЦ «Континент». В это же время на улице Герцена образовалась огромная лужа, больше походившая на небольшое озеро.