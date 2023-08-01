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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

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Суперлуние, очередное наводнение и обращение мэра к десантникам. Омск сегодня

1 августа 2023, 15:08
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц

Первое состоится уже завтра — 2 августа в 00:31, а следующее — 31 августа в 7:35. Сегодня луна начнет подниматься из-за горизонта в 22:00. При благоприятных погодных условиях и отсутствии облаков омичи смогут увидеть астрономическое явление во всей красе даже без специальных приборов. В это время Луна пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Ее видимый размер будет казаться намного больше и ярче обычного полнолуния.

На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц
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Новость №2. Плывем по течению. Омск ушел под воду после очередного ливня с ураганом

Больше всего последствия вчерашней непогоды ощутили жители Кировского и Центрального округов. Так, на Левом берегу в торговом центре «АТ-Маркет» по улице Дианова снова произошел потоп. За этот сезон в период дождей его топит уже во второй раз. Вчера в ТЦ прорвало трубу. В какой-то момент из пола забил «фонтан», который быстро затопил овощной и другие отделы. Этим летом был потоп и в ТЦ «Континент». В это же время на улице Герцена образовалась огромная лужа, больше походившая на небольшое озеро.

Плывем по течению. Омск ушел под воду после очередного ливня с ураганом
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Новость №3. Мэр Омска попросил десантников не купаться в фонтанах в день ВДВ

Мэр Омска Сергей Шелест попросил десантников не купаться в городских фонтанах в день ВДВ, который пройдет завтра, 2 августа. «В прошлом году я попросил всех причастных к празднику не использовать городские фонтаны в качестве водоемов. Был услышан. Надеюсь, что и завтрашний день обойдется без эксцессов», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр Омска попросил десантников не купаться в фонтанах в день ВДВ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Итоги дня
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