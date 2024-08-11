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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

иллюстрация

В омском планетарии назвали самого удачливого «охотника» за полярным сияниями

11 августа 2024, 11:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский планетарий назвал самого активного «ловца» полярных сияний

Минувшей ночью в Омской области вновь заметили полярное сияние — и как оказалось, в среде любителей астрономии есть своеобразный «личный зачет», где регулярность снимков переливающегося света имеет важнейшее значение.

Минувшей ночью омские фотографы могли сделать редчайшие снимки: над областью были замечены переливы северного сияния. Как рассказали в омском планетарии, одним из самых удачливых фотоохотников сегодня стала Милена Пономарева — как отмечается в сообщении, девушка на протяжении многих лет остается лидером по количеству зафиксированных северных сияний. К слову, последний раз об их появлении сообщалось в начале недели — тогда за ними наблюдали жители сразу трех районов региона и даже Новосибирская область.

Милене Пономаревой удалось сфотографировать полярное сияние в Омской областиМилене Пономаревой удалось сфотографировать полярное сияние в Омской области
Милене Пономаревой удалось сфотографировать полярное сияние в Омской области
Фото: Официальная группа омского планетария в социальной сети «ВКонтакте»

Первые фотографии необычного для Омской области явления девушка начала публиковать в группе планетария с сентября прошлого года. Но при этом, «фотоохотой» за всполохами света она начала заниматься гораздо раньше — некоторые ее снимки датируются и 2021 годом.

Кроме того, любителям звездного неба может быть интересно и другое значимое явление — как отметили в планетарии, сейчас проявляют активность «Персеиды» — метеориты, возникающие в созвездии Персея. Понаблюдать за далеким космосом и сделать свои фотографии омичи успевают до 13 августа.

Напомним, ранее Город55 сообщал о мощных магнитных бурях, спрогнозированных специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ: при особо мощных всплесках магнитного поля и проявляются полярные сияния.

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#Илья Скобин#Омск#Новости#Планетарий#Астрономия#Полярное сияние#Персеиды#Метеориты#Звездное небо#Снимки
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