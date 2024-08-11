В омском планетарии назвали самого удачливого «охотника» за полярным сияниями

Минувшей ночью омские фотографы могли сделать редчайшие снимки: над областью были замечены переливы северного сияния. Как рассказали в омском планетарии, одним из самых удачливых фотоохотников сегодня стала Милена Пономарева — как отмечается в сообщении, девушка на протяжении многих лет остается лидером по количеству зафиксированных северных сияний. К слову, последний раз об их появлении сообщалось в начале недели — тогда за ними наблюдали жители сразу трех районов региона и даже Новосибирская область.