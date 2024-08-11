В омском планетарии назвали самого удачливого «охотника» за полярным сияниями

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Минувшей ночью омские фотографы могли сделать редчайшие снимки: над областью были замечены переливы северного сияния. Как рассказали в омском планетарии, одним из самых удачливых фотоохотников сегодня стала Милена Пономарева — как отмечается в сообщении, девушка на протяжении многих лет остается лидером по количеству зафиксированных северных сияний. К слову, последний раз об их появлении сообщалось в начале недели — тогда за ними наблюдали жители сразу трех районов региона и даже Новосибирская область.
Первые фотографии необычного для Омской области явления девушка начала публиковать в группе планетария с сентября прошлого года. Но при этом, «фотоохотой» за всполохами света она начала заниматься гораздо раньше — некоторые ее снимки датируются и 2021 годом.
Кроме того, любителям звездного неба может быть интересно и другое значимое явление — как отметили в планетарии, сейчас проявляют активность «Персеиды» — метеориты, возникающие в созвездии Персея. Понаблюдать за далеким космосом и сделать свои фотографии омичи успевают до 13 августа.
Напомним, ранее Город55 сообщал о мощных магнитных бурях, спрогнозированных специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ: при особо мощных всплесках магнитного поля и проявляются полярные сияния.