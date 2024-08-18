Проект омской «самой длинной набережной Евразии» прошел необходимые экспертизы

По словам Алексея Сокина, реализация проекта 4-летней давности возможна как в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», так и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» — предполагается, что элементы концепции можно будет «поделить» между проектами. Кроме того, директор центра компетенций также отметил, что в проекте примет участие и бизнес: при условии, если проект набережной проходит по их земле или объектам.