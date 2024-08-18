Проект омской «самой длинной набережной Евразии» прошел необходимые экспертизы

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 07:02
Иртышскую набережную уже могут ждать капитальные преобразования — об этом, в интервью «Коммерческим вестям» рассказал Алексей Сокин, директор омского «Центра компетенций по вопросам городской среды». Как отметил глава учреждения, работы в этом направлении сдвинулись с «мертвой точки»: проведены необходимые исследования, разрабатывается документация и решается вопрос, за чей счет будут вестись работы.
По словам Алексея Сокина, реализация проекта 4-летней давности возможна как в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», так и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» — предполагается, что элементы концепции можно будет «поделить» между проектами. Кроме того, директор центра компетенций также отметил, что в проекте примет участие и бизнес: при условии, если проект набережной проходит по их земле или объектам.
Напомним, впервые об идее «самой длинной набережной» заговорил экс-губернатор Омской области, Александр Бурков: стоимость проекта тогда оценили в сумму больше 7 млрд рублей — предполагалось, что за эти средства можно будет обустроить порядка 15 км набережной. Позже этот проект обсуждался и на федеральном уровне — госкорпорации «ВЭБ.РФ» была поручена проработка проекта, однако формирование технического задания планировалось начать только в 2022 году.