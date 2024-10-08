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Полярные сияния

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Октябрь
«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров
В ночь с 9 на 10 октября жители Омска смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды — небесное шоу, которое обещает до 15 метеоров в час.
8 октября, 08:55
Еще чуть-чуть. Омичам рассказали, когда утихнет череда магнитных бурь
6 октября, 12:13
Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
5 октября, 05:12
Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря
Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.
4 октября, 03:27
Сентябрь
Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо
13 сентября, 04:55
Август
Самая длинная набережная, космические «гости» и «украденные» тапки. Омск сегодня
18 августа, 14:00
Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния
18 августа, 11:43
Июнь
Художники в аэропорту, пожелания звезд и полярные сияния. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
2 июня, 14:00

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