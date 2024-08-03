Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня

Сегодня в Омске прошло множество мероприятий, посвященных Дню города, некоторые из них продолжаются до сих пор. На центральных улицах для жителей и гостей областной столицы развернулись локации с активностями: настоящий модельный показ в рамках проекта «МодновОмске», международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», фестиваль народных промыслов и ремесел и другие.