Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. Для омичей подготовили массу активностей в День города
Сегодня в Омске прошло множество мероприятий, посвященных Дню города, некоторые из них продолжаются до сих пор. На центральных улицах для жителей и гостей областной столицы развернулись локации с активностями: настоящий модельный показ в рамках проекта «МодновОмске», международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», фестиваль народных промыслов и ремесел и другие.
Новость №2. Популярный герой комикса поздравил омичей с Днем города
Сегодня утром омичи заметили на улицах Омска необычного гостя — Человека-паука. Он поздравил жителей с Днем города и пожелал областной столице процветания. На самом же деле в костюме популярного героя комиксов оказался Влад Толокнеев, который увлекается косплеем. Его основная профессия — инженер нефтегазового дела.
Новость №3. Анастасия Терпугова рассказала о подготовке к открытию нового храма
Глава министерства внутренней политики региона Анастасия Терпугова оценила ход строительства православного храма Богоявления Господня в Нижней Омке. По словам министра, все идет по плану, в храм уже подвели воду, электричество и газ. По графику работы должны завершиться осенью текущего года.