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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня

3 августа 2024, 14:02
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Для омичей подготовили массу активностей в День города

Сегодня в Омске прошло множество мероприятий, посвященных Дню города, некоторые из них продолжаются до сих пор. На центральных улицах для жителей и гостей областной столицы развернулись локации с активностями: настоящий модельный показ в рамках проекта «МодновОмске», международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», фестиваль народных промыслов и ремесел и другие.

От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
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Новость №2. Популярный герой комикса поздравил омичей с Днем города

Сегодня утром омичи заметили на улицах Омска необычного гостя — Человека-паука. Он поздравил жителей с Днем города и пожелал областной столице процветания. На самом же деле в костюме популярного героя комиксов оказался Влад Толокнеев, который увлекается косплеем. Его основная профессия — инженер нефтегазового дела.

Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
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Новость №3. Анастасия Терпугова рассказала о подготовке к открытию нового храма

Глава министерства внутренней политики региона Анастасия Терпугова оценила ход строительства православного храма Богоявления Господня в Нижней Омке. По словам министра, все идет по плану, в храм уже подвели воду, электричество и газ. По графику работы должны завершиться осенью текущего года.

Подключили воду и газ: в Омской области скоро появится новая церковь
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