gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Массовые гуляния

Выбрать дату
2024
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Концертно-игровые программы пройдут в разных частях города и области.
14 марта, 09:58
2023
В Омске ищут желающих разместить торговые палатки на День города
Заявку можно подать до 17 июля. Итоги аукциона подведут 24 июля.
6 июля 2023, 03:21
Массовые мероприятия в Омске перенесут с Соборной площади из-за пробок
26 июня 2023, 08:04
Световое шоу и секретный хедлайнер. Омичей пригласили отпраздновать День молодежи
Праздничные площадки начнут свою работу с 16 часов.
20 июня 2023, 09:16
Ирина Дубцова исполнила гимн России на церемонии вручения паспортов юным омичам
Концерт певицы, посвященный Дню России, начнется на Соборной площади в 20:00.
12 июня 2023, 09:12
Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России
12 июня 2023, 08:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика