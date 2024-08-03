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Поздравление

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2024
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня утром Человек-паук прогулялся по центральным улицам областной столицы и поздравил омичей с Днем города.
3 августа, 08:37
2023
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
8 ноября 2023, 07:28
Председатель заксобрания Александр Артемов поздравил омских школьников с Днем знаний
Лидер фракции «Единая Россия» побывал на торжественной линейке в Лицее №66.
1 сентября 2023, 10:46
В День города на колесе обозрения в Омске запустили иллюминацию-салют
Колесо остановилось, появилась бегущая строка с поздравлением и салют.
6 августа 2023, 04:44
Капитан «Авангарда» Шарипзянов поздравил омичей с Днем города после победы в Сочи
5 августа 2023, 17:04
2022
Иллюминация и салют. Как омичей поздравили с Днем матери
Поздравление длилось около 30 секунд. О повторах не сообщается.
27 ноября 2022, 13:05
«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником
19 июня 2022, 05:32
Президент Путин поздравил омичей с Днем Победы
9 мая 2022, 05:31

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