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2024
Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина
24 октября, 06:57
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
Омская предпринимательница Натела Полежаева занялась изданием СМИ
24 апреля, 09:36
2023
На выставке «Россия» рассказали об останках древнейшего человека, найденных в регионе
На стенде Омской области представили слепок кости Усть-Ишимского человека, возраст которой составляет около 45 000 лет.
21 ноября 2023, 09:24
Пропал человек. В Омской области мужчина ушел из пансионата для престарелых
19 августа 2023, 11:36
Пропавшего без вести пожилого омича вернули домой росгвардейцы
Экипаж вневедомственной охраны обнаружил 77-летнего пенсионера во время патрулирования Советского округа.
9 августа 2023, 08:12
2022
Исчез без следа. В Омске две недели разыскивают парня в камуфляжных шортах
В полиции сообщили о начале поисков парня, который ушел из дома в начале июля.
19 июля 2022, 07:04
Ночь в лесу. В Омской области сутки разыскивают пожилого грибника
Мужчина уехал в лес рано утром, но домой спустя сутки так и не вернулся.
14 июля 2022, 06:27

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