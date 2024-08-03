gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Празднование Дня города завершится концертом на Соборной площади

От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города

3 августа 2024, 06:12
Фото: gorod55.ru

Празднование Дня города завершится концертом на Соборной площади

Праздничные мероприятия 3 августа продлятся до 10 часов вечера.

Сегодня, 3 августа, Омск отмечает свое 308-летие. В связи с этим на центральных улицах и площадях и в отдельных микрорайонах проходят самые разные праздничные мероприятия. Напомним о самых основных.

В полдень в сквере рядом с Драмтеатром начнутся «театральные выкрутасы». Это мероприятие получило название «ПроСТО (Семья.Театр.Омск)». На улице Чокана Валиханова начинается работа проекта «Арт-река: Семейное путешествие», у памятника Михаилу Врубелю — представление цирковых коллективов, в сквере Дзержинского — фестиваль семейного отдыха «Омск — город семейного счастья». На Иртыше в 12:00 начинается парусная регата.

В сквере Алтунина весь день будет проходить фестиваль национальных культур «Мы наследники крепких традиций». На площади Победы в 14:00 начнется турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек Омска 2024 года», в котором примут участие атлеты из ряда городов России и других стран. В Омской крепости в это же время начинается концертная программа, подготовленная мэрией совместно с компанией «Омский бекон». В роли хедлайнера выступит группа «5УТРА».

Еще одним важным событием станет концерт на Соборной площади, который начнется в 18:00. На нем выступят группы «Супер Good», «Tequila Band» и «PIZZA», артист Виталий Гогунский. Тем временем в парке Победы будут сражаться реконструкторы, а на Любинском проспекте можно будет принять участие в кулинарном фестивале.

Празднование продолжится 4 августа: в программе фестиваль экстремального спорта на Бударина, образовательный исторический фестиваль «Град Петров» в Омской крепости, продолжение «Щита Сибири» в парке Победы.

Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#День города#Новости
Подпишитесь
В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка
Сегодня, 04:40
Стали известны победители Сибирского международного марафона
Сегодня, 08:07
«Нет готовых легионеров»: 2 вакансии иностранцев в «Авангарде» останутся незакрытыми
Сегодня, 05:02
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Вчера, 11:30
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня, 08:37