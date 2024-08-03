От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города

В сквере Алтунина весь день будет проходить фестиваль национальных культур «Мы наследники крепких традиций». На площади Победы в 14:00 начнется турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек Омска 2024 года», в котором примут участие атлеты из ряда городов России и других стран. В Омской крепости в это же время начинается концертная программа, подготовленная мэрией совместно с компанией «Омский бекон». В роли хедлайнера выступит группа «5УТРА».