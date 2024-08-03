Подключили воду и газ: в Омской области скоро появится новая церковь

Глава министерства внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова рассказала в своем телеграм-канале о рабочей поездке в Нижнюю Омку — «район восходящего солнца». В этом поселке она оценила ход строительства православного храма Богоявления Господня, которое должно закончиться осенью текущего года.