Подключили воду и газ: в Омской области скоро появится новая церковь

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Глава министерства внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова рассказала в своем телеграм-канале о рабочей поездке в Нижнюю Омку — «район восходящего солнца». В этом поселке она оценила ход строительства православного храма Богоявления Господня, которое должно закончиться осенью текущего года.
По словам министра, все идет по плану.
— В храм подвели воду, электричество и газ, — пишет Терпугова. — Почти все наружные работы завершены, сейчас обустраивают входы, впереди — установка дверей. Идёт внутренняя отделка: штукатурят помещения храма, заливают полы. Готовность составляет 90%.
Храм будет двухпрестольным: помимо престола в честь Богоявления Господня будет еще и нижний престол в честь Трех Святителей. Его общая площадь составит 400 квадратных метров, высота — 31 метр.