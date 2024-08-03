gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Анастасия Терпугова рассказала о подготовке к открытию нового храма

Подключили воду и газ: в Омской области скоро появится новая церковь

3 августа 2024, 05:23
Фото: телеграм-канал Анастасии Терпуговой

Анастасия Терпугова рассказала о подготовке к открытию нового храма

Заканчивается строительство в Нижней Омке.

Глава министерства внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова рассказала в своем телеграм-канале о рабочей поездке в Нижнюю Омку — «район восходящего солнца». В этом поселке она оценила ход строительства православного храма Богоявления Господня, которое должно закончиться осенью текущего года.

По словам министра, все идет по плану.

— В храм подвели воду, электричество и газ, — пишет Терпугова. — Почти все наружные работы завершены, сейчас обустраивают входы, впереди — установка дверей. Идёт внутренняя отделка: штукатурят помещения храма, заливают полы. Готовность составляет 90%.

Храм будет двухпрестольным: помимо престола в честь Богоявления Господня будет еще и нижний престол в честь Трех Святителей. Его общая площадь составит 400 квадратных метров, высота — 31 метр.

За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Нижняя Омка#Церкви
Подпишитесь
От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
Сегодня, 06:12
В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка
Сегодня, 04:40
Стали известны победители Сибирского международного марафона
Сегодня, 08:07
«Нет готовых легионеров»: 2 вакансии иностранцев в «Авангарде» останутся незакрытыми
Сегодня, 05:02
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Вчера, 11:30
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня, 08:37