gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Массовые мероприятия

Выбрать дату
2024
Омичи начали получать официальные сообщения об отмене концерта Арбениной
18 ноября, 11:56
В Омске оргкомитет под руководством Хоценко обсудил план празднования «Дня Победы»
В Омской области активно идет подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с фокусом на вовлечение молодежи в изучение истории и поддержку ветеранов, а также на создание новых мемориальных объектов и проведение масштабных патриотических акций.
14 октября, 10:38
В Омске ужесточат продажу энергетиков и тонизирующих напитков
Изменения коснутся не только образовательных и медицинских учреждений, но и массовых мероприятий, концертов, фестивалей и спортивных событий.
26 сентября, 02:41
Омичи отпраздновали День города трезво и без происшествий
Омичи не буянили и не напивались, а просто наслаждались хорошей музыкой и праздничной атмосферой. Салюта в этом году на празднике не было.
5 августа, 06:36
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
В День города в Омске прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S. U. P»
В День города на Иртыше прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P», в нем приняли участие почти 80 омичей.
3 августа, 12:44
До середины осени. В Омской области продлили коронавирусные ограничения
2 августа, 13:45
Пять стихий. Омичам рассказали, когда в этом году пройдет Штормфест
Юбилейный пятый Штормфест пройдет на Соборной площади 10 августа, планом мероприятия поделились в группе школы единоборств «Шторм».
16 июля, 11:11
В Омске потратят больше 800 тысяч на услуги скорой помощи на массовых мероприятиях
5 июня, 06:48
На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник
17 мая, 13:50
Опасная обстановка. В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию
18 апреля, 08:34
Неблагоприятная обстановка. В Омске отменили Супердискотеку 90-х
Организаторы мероприятия объявили, что дискотеку пришлось отменить из-за террористической угрозы, омичам вернут деньги за купленные билеты.
10 апреля, 08:30
Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия
23 марта, 04:43
Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест
23 марта, 03:49
Блины и забавы. Стало известно, где в Омске пройдут масленичные гуляния
Массовые праздничные мероприятия пройдут во многих административных округах Омска.
13 марта, 11:16
Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске
1 января, 10:04
2023
Серябкину в Амур. Омичи предложили проводить «Штормfest» и праздники на окраинах
14 августа 2023, 04:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика