«Постарайтесь сохранить мир». Омичам рассказали, как следует вести себя в день Троицы

В воскресенье православные верующие отмечают День Святой Троицы. Митрополит Омский и Таврический Дионисий рассказал омичам о том, как правильно провести этот день и чего категорически делать не следует. Подробности в нашем материале.