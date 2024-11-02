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2024
Омская супермодель променяла кокошник на крестик
Омская супермодель, известная своими эпатажными образами на Хэллоуин, неожиданно для поклонников сменила имидж и теперь находит вдохновение не в страшных костюмах, а в посещении храмов.
2 ноября, 08:15
Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей
Жена бывшего настоятеля храма в Омске, обвиняемого в развращении мальчика, утверждает, что дело против ее мужа сфабриковано, а улики исчезли.
17 октября, 10:29
Омский Митрополит Дионисий осудил молодежные концерты на Соборной площади
15 августа, 12:08
Празднование Дня города, поздравление от Человека-паука и новая церковь. Омск сегодня
3 августа, 14:02
Омичам объяснили, почему Минюст предлагает законодательно запретить идеи чайлдфри
28 июня, 08:39
«Постарайтесь сохранить мир». Омичам рассказали, как следует вести себя в день Троицы
В воскресенье православные верующие отмечают День Святой Троицы. Митрополит Омский и Таврический Дионисий рассказал омичам о том, как правильно провести этот день и чего категорически делать не следует. Подробности в нашем материале.
21 июня, 10:36
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
15 апреля, 09:04
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
За безопасностью во время службы проследят сотрудники МЧС.
6 января, 04:40
2023
Время пришло. В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан»
Организация просуществовала меньше трех лет.
15 декабря 2023, 05:52
Через Омск пройдет крестный ход с чудотворной иконой
Омичи смогут увидеть икону императора Николая второго уже завтра, 29 ноября.
28 ноября 2023, 13:31
В Омской области умерла созидательница Свято-Серафимовского женского монастыря
О смерти игумении Варвары сообщили в пресс-службе Омской епархии.
20 ноября 2023, 05:50
Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда
Новый руководитель епархии провел молебен.
21 октября 2023, 04:18
Стало известно, когда в Омск прибудет митрополит Омский и Таврический Дионисий
19 октября 2023, 11:35
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
16 октября 2023, 07:17
В Омской области сменили епископа Тарского и Тюкалинского
12 октября 2023, 16:40
В Омской области назначили нового митрополита
12 октября 2023, 03:12
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Бывший губернатор не считает себя глубоко верующим человеком.
9 июня 2023, 06:17
Прикоснуться к святыне. В Омск на два дня привезут мощи Георгия Победоносца
С мая по сентябрь реликвия побывает в ста городах России.
6 июня 2023, 09:32
Украли у Бога. В Омской области двое мужчин обчистили церковную лавку
Один из них отделался штрафом, другой получил тюремный срок.
1 июня 2023, 04:10
Постарался и попал. Виталий Хоценко посетил пасхальную службу в Омске
Врио губернатора был на службе вместе с семьей.
16 апреля 2023, 04:28

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