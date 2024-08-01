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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

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«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн

1 августа 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
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Праздник рассчитан на 1000 человек. На мероприятие пригласят не только работников, но и членов их семей.

Омский «Авангард» собирается провести корпоратив для сотрудников клуба и их семей. Такую заявку разместили на сайте команды. Мероприятие собираются провести 18 августа. Праздник рассчитан на 1000 человек (600 сотрудников и 400 членов семей).

«Необходимо предложить название и айдентику для мероприятия. Оно должно отражать и спортивный азарт и эмоциональный заряд, и летнее настроение, и многообразие личностей сотрудников и отражать корпоративные ценности. Фестиваль будет проводиться впервые в клубе», — говорится в документах.

Необходимо будет обеспечить гостей питанием: стрит-фуд, десерты, фрукты, мороженое.

В программу корпоратива должны входить фотозона, активности для детей и взрослых, работа ведущего, музыкальное сопровождение, фотографы, видеооператоры. Клуб, как возможную площадку для проведения праздника, предлагает «Парк на Королева».

Ранее Город55 рассказывал, что омский «Авангард» ищет авиаперевозчика на предстоящий сезон. С сентября по март необходимо будет выполнить больше 40 рейсов.

Самолеты для «ястребов». Омский «Авангард» объявил о поисках авиаперевозчика на сезон
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