«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн

Праздник рассчитан на 1000 человек. На мероприятие пригласят не только работников, но и членов их семей.

Омский «Авангард» собирается провести корпоратив для сотрудников клуба и их семей. Такую заявку разместили на сайте команды. Мероприятие собираются провести 18 августа. Праздник рассчитан на 1000 человек (600 сотрудников и 400 членов семей). «Необходимо предложить название и айдентику для мероприятия. Оно должно отражать и спортивный азарт и эмоциональный заряд, и летнее настроение, и многообразие личностей сотрудников и отражать корпоративные ценности. Фестиваль будет проводиться впервые в клубе», — говорится в документах. Необходимо будет обеспечить гостей питанием: стрит-фуд, десерты, фрукты, мороженое. В программу корпоратива должны входить фотозона, активности для детей и взрослых, работа ведущего, музыкальное сопровождение, фотографы, видеооператоры. Клуб, как возможную площадку для проведения праздника, предлагает «Парк на Королева». Ранее Город55 рассказывал, что омский «Авангард» ищет авиаперевозчика на предстоящий сезон. С сентября по март необходимо будет выполнить больше 40 рейсов. Самолеты для «ястребов». Омский «Авангард» объявил о поисках авиаперевозчика на сезон Узнать подробнее