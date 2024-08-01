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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Иллюстрация

Самолеты для «ястребов». Омский «Авангард» объявил о поисках авиаперевозчика на сезон

1 августа 2024, 08:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский «Авангард» объявил о поисках авиаперевозчика на предстоящий сезон

Перевозчику предстоит выполнить более 40 рейсов с 14 сентября по 22 марта.

Хоккейный клуб «Авангард» разместил заявку на поиск авиаперевозчика, на самолетах которого команда будет летать на выездные матчи в предстоящем сезоне. Заявки от компаний принимают до 12 августа.

«Авиаперевозка пассажиров, в том числе предоставление резервного воздушного судна, должна осуществляться на следующих типах воздушных судов: Boeing-737(NG), Аirbus-319/320/321 не ранее 2008 года выпуска, с наличием не менее чем 128 мест, в том числе не менее 8 мест в салоне бизнес класса», — говорится в документах к контракту.

С собой в рейс команда будет брать около 2 тонн багажа:

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Скриншот
Фото: Проект договора

Экипаж должен состоять из бортпроводников со знанием английского языка и общим налетом каждого не менее 2 тысяч часов. Для команды необходимо будет организовать горячее питание на 55 человек.

Стоимость каждого полета будет определяться отдельно. Перевозчику предстоит выполнить более 40 рейсов с 14 сентября по 22 марта.

Напомним, «ястребы» начнут регулярный чемпионат дома с сибирского дерби. «Авангард» встретится с «Сибирью» 4 сентября.

Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
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#Евгений Игишев#Спорт#Транспорт#Хоккей#Авиаперевозки#Регулярные рейсы#Бизнес класс
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