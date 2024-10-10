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Мороженое

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2024
Производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко»
10 октября, 13:12
Стало известно, сколько мороженого и сладкой ваты омичи съели на День города
За два дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров напитков и 1,6 порций сладкой ваты.
5 августа, 10:57
«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
1 августа, 09:36
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
10 июля, 07:10
2023
Новый троллейбусный маршрут, торт-гигант и убийство из-за брани. Омск сегодня
24 июля 2023, 15:36
2022
Пожар на полмиллиона. Сгоревший холодильник заставил омское «Инмарко» раскошелиться
Из-за сгоревшего холодильника компании пришлось выплатить самарской предпринимательнице полмиллиона рублей.
17 августа 2022, 10:19

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