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Питание

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Ноябрь
Не понижай градус! Развеиваем 5 популярных мифов об алкоголе
14 ноября, 06:34
Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч
2 ноября, 06:56
Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления
2 ноября, 02:30
Октябрь
Пожарных машин нет. В Омске заметили дым над крышей «Летура»
31 октября, 03:44
В школах кормят лучше. Омичка пожаловалась на питание в детских садах
30 октября, 05:42
Проблемы с маркировкой и гигиеной: в омских школах нашли многочисленные нарушения
Роспотребнадзор провел 40 проверок в омских школах, выявив нарушения санитарных норм в 8 учреждениях.
25 октября, 10:48
Витамины не помогут? Трихолог рассказал, как сохранить красоту волос осенью и зимой
24 октября, 02:15
Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы
Также омичи злоупотребляют хлебом и мясом.
17 октября, 07:01
«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
11 октября, 07:23
Сентябрь
Омичам расскажут о влиянии генетики на зубы и пищеварение
22 сентября, 16:20
Мифы о похудении за неделю: как не «сбросить» здоровье вместе с килограммами
17 сентября, 04:00
Не получится похудеть: 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя
15 сентября, 14:29
Август
«Как хорошее кафе». Выбрали топ лучших омских школ и узнали, чем они хороши
29 августа, 04:00
«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
1 августа, 09:36
Июль
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
17 июля, 03:59
Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
11 июля, 04:52
Симптомы магнитной бури: почему у метеозависимых болит голова
5 июля, 06:16
Июнь
Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей
23 июня, 06:35
Апрель
Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях
Ниже представлены простые десерты, которые точно не разочаруют ни хозяйку, ни тех, кого будут угощать.
8 апреля, 15:31
«Улица здоровья» приняла омичей. Штаб общественной поддержки запустил новый проект
Пилотными в целом цикле мероприятий стали лекция о рациональном питании и необычная терапия.
4 апреля, 07:32

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