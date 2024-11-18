gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мероприятие

Выбрать дату
Ноябрь
Омичи начали получать официальные сообщения об отмене концерта Арбениной
18 ноября, 11:56
Сентябрь
В Омске начали продавать билеты на чемпионат России по фигурному катанию 2025 года
На днях в регионе открылась продажа на долгожданный чемпионат России по фигурному катанию 2025 года, который пройдет на «G-Drive Арена».
16 сентября, 07:36
Омичей приглашают на сладкий фестиваль «Малиновый джем»: правда ли он будет
4 сентября, 15:38
Август
Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»
11 августа, 05:08
В День города в Омске прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S. U. P»
В День города на Иртыше прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P», в нем приняли участие почти 80 омичей.
3 августа, 12:44
«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
1 августа, 09:36
Июль
Пять стихий. Омичам рассказали, когда в этом году пройдет Штормфест
Юбилейный пятый Штормфест пройдет на Соборной площади 10 августа, планом мероприятия поделились в группе школы единоборств «Шторм».
16 июля, 11:11
Фестиваль продолжается. В парке «Вокруг света» для омичей выступит группа RASA
10 июля, 06:45
Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира
7 июля, 12:34
Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина
4 июля, 05:37
Июнь
Спорт, призы и пенная вечеринка. Омичей пригласили на фестиваль «Побеждай с нами!»
21 июня, 10:01
«Ангел белых роз». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова
17 июня, 08:54
Май
На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник
17 мая, 13:50
Апрель
Километр Победы. Омичей пригласили 9 Мая на праздничный забег
30 апреля, 03:59
Опасная обстановка. В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию
18 апреля, 08:34
Неблагоприятная обстановка. В Омске отменили Супердискотеку 90-х
Организаторы мероприятия объявили, что дискотеку пришлось отменить из-за террористической угрозы, омичам вернут деньги за купленные билеты.
10 апреля, 08:30
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Хоккей был любимым видом спорта певца — омичи почтили его память необычным концертно-спортивным мероприятием.
7 апреля, 03:55
«Улица здоровья» приняла омичей. Штаб общественной поддержки запустил новый проект
Пилотными в целом цикле мероприятий стали лекция о рациональном питании и необычная терапия.
4 апреля, 07:32
Март
Блины и забавы. Стало известно, где в Омске пройдут масленичные гуляния
Массовые праздничные мероприятия пройдут во многих административных округах Омска.
13 марта, 11:16
Стартовал чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024»
2 марта, 11:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика