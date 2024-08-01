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Корпоратив

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В Омской области продают базу отдыха, где каждый год проходит крупный опен-эйр
1 августа, 10:36
«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
1 августа, 09:36
2023
Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана
Организации полностью оплачивают праздник лишь в 48% случаев.
27 ноября 2023, 13:41
Новый год не за горами. Как будут встречать праздник сотрудники омских компаний
13 ноября 2023, 16:09
2022
Омский «Авангард» соберется на новогодний корпоратив
Корпоратив пройдет 15 декабря, пока в чемпионате КХЛ объявлена недельная пауза.
14 декабря 2022, 11:44
Без корпоратива. Сергей Шелест рассказал, как в омской мэрии отметят Новый год
28 октября 2022, 07:39
Никита Михалков высказался о визите Урганта на корпоратив омского бизнесмена Шкуренко
Режиссер прокомментировал появление Ивана Урганта в России в своей программе «БесогонТВ».
8 августа 2022, 15:22

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