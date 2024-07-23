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Электросети

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2024
В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии
Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.
23 июля, 08:01
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
1,2 млн компенсации. Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК
Прокуратура обязала ОЭК сделать омичам перерасчет платы за электричество, так как в деятельности компании выявили серьезные нарушения.
20 июня, 14:30
159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека
В региональном МЧС подвели итоги прошедшей недели. Было зарегистрировано 159 пожаров, в результате которых погибли два человека. Большинство возгораний произошло из-за травы и мусора.
20 мая, 07:10
Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»
30 марта, 04:00
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
2 февраля, 10:41
2023
Хоценко обсудил с министром энергетики России вопросы газификации в Омской области
3 октября 2023, 04:14
2022
В Омской области приняли минимальную ставку за техприсоединение к электросетям
Новый тариф будет действовать для абонентов, которые подали заявки на техприсоединение после 1 июля 2022 года.
15 июля 2022, 06:46

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