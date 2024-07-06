«Невыносимая ситуация». Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Сегодня в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба от жителей улиц Стрельникова, Заозерная, Бархатова и Коммунальная. Они рассказали, что в их домах часто происходят отключения электричества, которые длятся 6–7 часов.
«Уже невыносимая ситуация. Постоянно отключают электричество, сегодня с 11 утра нет. Уже полгода страдает весь микрорайон. Холодильники ломаются, продукты портятся, никто ничего не объяснял, и непонятно, сколько это издевательство будет продолжаться», — пожаловались омичи.
По словам местных жителей, администрация не дает комментариев. Управляющая компания не отвечает на звонки или же перекладывает ответственность на энергокомпанию.
«Звонила в управляющую компанию, сказали, что на линии передач серьезная поломка, ждать сколько — неизвестно», — написала омичка в комментариях к посту.
На днях в Чкаловском поселке Омска без света остались более десяти домов. Жильцам не могли объяснить причину отключения, кроме как «авария на линии». Людям пришлось мыться при свечах.