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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

иллюстрация

«Невыносимая ситуация». Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света

6 июля 2024, 11:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света

Омичи в соцсетях рассказали, что уже на протяжении полугода остаются без света на 6–7 часов.

Сегодня в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба от жителей улиц Стрельникова, Заозерная, Бархатова и Коммунальная. Они рассказали, что в их домах часто происходят отключения электричества, которые длятся 6–7 часов.

«Уже невыносимая ситуация. Постоянно отключают электричество, сегодня с 11 утра нет. Уже полгода страдает весь микрорайон. Холодильники ломаются, продукты портятся, никто ничего не объяснял, и непонятно, сколько это издевательство будет продолжаться», — пожаловались омичи.

По словам местных жителей, администрация не дает комментариев. Управляющая компания не отвечает на звонки или же перекладывает ответственность на энергокомпанию.

«Звонила в управляющую компанию, сказали, что на линии передач серьезная поломка, ждать сколько — неизвестно», — написала омичка в комментариях к посту.

На днях в Чкаловском поселке Омска без света остались более десяти домов. Жильцам не могли объяснить причину отключения, кроме как «авария на линии». Людям пришлось мыться при свечах.

Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Электричество#Управляющая компания#Администрация#Новости#Микрорайон#Отключение#Проблема
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