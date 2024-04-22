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Виноваты майнеры. В Омской области введут дифференцированные тарифы на электричество

22 апреля 2024, 08:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Для жителей Омской области введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

С 1 июля стоимость электричества будут рассчитывать исходя из объема потраченных киловатт.

Соответствующее сообщение от Региональной энергетической комиссии сегодня было опубликовано на портале областного правительства. Начиная с июля стоимость электроснабжения будет рассчитываться исходя из объемов потребления: чем больше цифры на счетчике — тем выше будет цена.

Однако, как сообщается, введение нового тарифа не приведет к увеличению расходов омичей — допустимые пределы каждого диапазона достаточно большие, а по данным ресурсоснабжающих организаций, расход электричества в омских домовладениях не превышает 250 кВт*ч/месяц .

Нижний, первый диапазон, будет рассчитываться от потребления до 5029 кВт*ч/месяц — при нем один киловатт будет стоить 5,58 руб в газифицированных домах и 3,90 руб в домах с электрическими плитами.

Второй диапазон предусматривает расход в пределах 5030-9375 кВт*ч/месяц — в этом случае стоимость одного киловатта увеличится на 1 копейку (5,59 и 3,91 рублей). Верхней планкой нового тарифа является потребление от 9375 кВт*ч в месяц — при таких затратах электроэнергии стоимость каждого киловатта будет равна 8,01 руб (в домах с газовыми плитами) и 5,61 руб.

Как говорится в сообщении, необходимость во введении нового тарифа возникла из-за действий незаконных предпринимателей, таких как майнеры криптовалют, но оплачивающих электричество по тарифам для населения.

Напомним, ранее Город55 сообщал о повышении тарифа в омских маршрутных такси №331 и №8:

Все выше. Сразу на двух омских маршрутах поднимут стоимость проезда
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#Илья Скобин#Омск#Омская область#Электричество#Расходы#Новости#Омичи#Цена#Ресурсоснабжающие организации#Региональная энергетическая комиссия#Потребление#Новый тариф#Дифференцированные тарифы
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