Виноваты майнеры. В Омской области введут дифференцированные тарифы на электричество

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:54
Соответствующее сообщение от Региональной энергетической комиссии сегодня было опубликовано на портале областного правительства. Начиная с июля стоимость электроснабжения будет рассчитываться исходя из объемов потребления: чем больше цифры на счетчике — тем выше будет цена.
Однако, как сообщается, введение нового тарифа не приведет к увеличению расходов омичей — допустимые пределы каждого диапазона достаточно большие, а по данным ресурсоснабжающих организаций, расход электричества в омских домовладениях не превышает 250 кВт*ч/месяц .
Нижний, первый диапазон, будет рассчитываться от потребления до 5029 кВт*ч/месяц — при нем один киловатт будет стоить 5,58 руб в газифицированных домах и 3,90 руб в домах с электрическими плитами.
Второй диапазон предусматривает расход в пределах 5030-9375 кВт*ч/месяц — в этом случае стоимость одного киловатта увеличится на 1 копейку (5,59 и 3,91 рублей). Верхней планкой нового тарифа является потребление от 9375 кВт*ч в месяц — при таких затратах электроэнергии стоимость каждого киловатта будет равна 8,01 руб (в домах с газовыми плитами) и 5,61 руб.
Как говорится в сообщении, необходимость во введении нового тарифа возникла из-за действий незаконных предпринимателей, таких как майнеры криптовалют, но оплачивающих электричество по тарифам для населения.
Напомним, ранее Город55 сообщал о повышении тарифа в омских маршрутных такси №331 и №8: