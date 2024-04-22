Виноваты майнеры. В Омской области введут дифференцированные тарифы на электричество

Второй диапазон предусматривает расход в пределах 5030-9375 кВт*ч/месяц — в этом случае стоимость одного киловатта увеличится на 1 копейку (5,59 и 3,91 рублей). Верхней планкой нового тарифа является потребление от 9375 кВт*ч в месяц — при таких затратах электроэнергии стоимость каждого киловатта будет равна 8,01 руб (в домах с газовыми плитами) и 5,61 руб.