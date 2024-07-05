Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:01
Накануне в Чкаловском поселке без света остались больше десяти домов. При этом никто не мог объяснить жильцам, в чем дело, кроме как «авария на линии». В итоге людям пришлось мыться при свечах.
«В 21-м веке моюсь при свече. Электричества дома нет с двух часов, сейчас одиннадцать», — написала омичка в паблике «Аварийный Омск».
Сегодня утром в «Омскэлектро» объяснили, что причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабельной линии.
«4 июля в 17:49 минут произошло отключение электроснабжения по причине повреждения кабельной линии, восстановлено 5 июля в 04:02 минуты. Приносим извинения за временные неудобства», — уточнили в «Омскэлектро».
Напомним, что в конце июня жители поселка Амурский остались без света на шесть часов. Свет пропал в 20:18. Причиной стало повреждение оборудования компании «Омскэлектро». К счастью, электроснабжение было восстановлено уже ночью, в 01:59.