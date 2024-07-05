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Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

иллюстрация

Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света

5 июля 2024, 03:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Чкаловском поселке Омска без света остались более десяти домов

Вчера около 6 часов в Чкаловском поселке без света остались более десяти домов. Свет появился только сегодня утром, в 4 часа.

Накануне в Чкаловском поселке без света остались больше десяти домов. При этом никто не мог объяснить жильцам, в чем дело, кроме как «авария на линии». В итоге людям пришлось мыться при свечах.

«В 21-м веке моюсь при свече. Электричества дома нет с двух часов, сейчас одиннадцать», — написала омичка в паблике «Аварийный Омск».

Сегодня утром в «Омскэлектро» объяснили, что причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабельной линии.

«4 июля в 17:49 минут произошло отключение электроснабжения по причине повреждения кабельной линии, восстановлено 5 июля в 04:02 минуты. Приносим извинения за временные неудобства», — уточнили в «Омскэлектро».

Напомним, что в конце июня жители поселка Амурский остались без света на шесть часов. Свет пропал в 20:18. Причиной стало повреждение оборудования компании «Омскэлектро». К счастью, электроснабжение было восстановлено уже ночью, в 01:59.

Вечер при свечах. Омичам пришлось сидеть без света шесть часов подряд
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