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Электричество

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Декабрь
Омичам рассказали о повышении цен на электричество в 2025 году
2 декабря, 12:04
Октябрь
В Омске остались без электричества больше 100 домов
26 октября, 03:59
Без газа, света и отопления. Как проходят «холодные» выходные у омичей
12 октября, 11:35
Сентябрь
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
«Люди — „новая нефть“». Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и тарифы поднимут еще
4 сентября, 15:06
Август
Омичи из городка Нефтяников рассказали о пожаре в подвале своего дома
27 августа, 12:08
Июль
В Омске целый микрорайон остался без света
29 июля, 02:26
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
Надо ждать. Омичи на окраине города внезапно остались без света на три дня
По словам местных жителей, электричество появляется за день не дольше чем на пару часов.
13 июля, 12:40
«Невыносимая ситуация». Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света
6 июля, 11:30
Июнь
Дело на пару миллионов: во сколько обойдется строительство дачи в 2024 году
26 июня, 04:49
1,2 млн компенсации. Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК
Прокуратура обязала ОЭК сделать омичам перерасчет платы за электричество, так как в деятельности компании выявили серьезные нарушения.
20 июня, 14:30
По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию
17 июня, 14:29
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб
4 июня, 02:58
Май
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост
31 мая, 08:35
Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский рассказал об инновациях в постройке воздушных ЛЭП
Команда «Омскэлектро» продолжает реализацию инвестиционной программы на 2024 год. Сейчас компания реконструирует воздушную линию электропередач в Октябрьском округе. Её протяжённость — около шести километров.
28 мая, 14:15
Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня
28 мая, 13:59
Апрель
Трудовые династии ОМСКЭЛЕКТРО: «Наши сотрудники — наша гордость»
30 апреля, 09:00
Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния
23 апреля, 08:16

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