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Updated Сегодня, 04:12

иллюстрация

Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора

16 июля 2024, 04:10
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском аэропорту выберут нового генерального директора

Кандидатов на должность гендиректора «Омского аэропорта» не называют. Этот пост уже пять лет занимает Олег Селиверстов. Возможно, его снова переизберут.

В пятницу, 19 июля, состоится заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». На повестке дня будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий генерального директора. Также на заседании планируется выбрать нового руководителя открытого акционерного общества.

Однако информация о кандидатах на эту должность не разглашается. В течение последних пяти лет гендиректором «Омского аэропорта» является Олег Селиверстов, и не исключено, что его снова переизберут на эту должность.

Напомним, что Олег Селиверстов не является уроженцем Омска. Он переехал сюда в период, когда регионом руководил Александр Бурков, и с лета 2019 года работал в должности руководителя местного аэропорта. В июле прошлого года его вновь избрали на эту должность.

Ранее Город55 рассказывал, что основным владельцем омского аэропорта является региональное правительство, представленное министерством имущественных отношений. Министерству принадлежит 85,3% уставного капитала акционерного общества.

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