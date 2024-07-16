Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В пятницу, 19 июля, состоится заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». На повестке дня будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий генерального директора. Также на заседании планируется выбрать нового руководителя открытого акционерного общества.
Однако информация о кандидатах на эту должность не разглашается. В течение последних пяти лет гендиректором «Омского аэропорта» является Олег Селиверстов, и не исключено, что его снова переизберут на эту должность.
Напомним, что Олег Селиверстов не является уроженцем Омска. Он переехал сюда в период, когда регионом руководил Александр Бурков, и с лета 2019 года работал в должности руководителя местного аэропорта. В июле прошлого года его вновь избрали на эту должность.
Ранее Город55 рассказывал, что основным владельцем омского аэропорта является региональное правительство, представленное министерством имущественных отношений. Министерству принадлежит 85,3% уставного капитала акционерного общества.