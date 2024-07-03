В Омске оштрафовали авиакомпанию «Северный ветер» за нехватку мест в самолете до Сочи

По словам Курманова, подготовка идет, но, к сожалению, открыть авиарейс в ближайшее время не получится. Перевозчиком выступает компания «Аэропром». Ее представитель ранее заявлял, что РЭК пока не утвердила субсидируемый тариф. Отметим, что рейс в северную часть региона из областного центра был добавлен в расписание аэропорта, но затем исчез.