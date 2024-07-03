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иллюстрация

В Омске оштрафовали авиакомпанию «Северный ветер» за нехватку мест в самолете до Сочи

3 июля 2024, 02:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Авиакомпанию «Северный ветер» оштрафовали за незаконный отказ 23 пассажирам в перевозке на рейс из Омска в Сочи. Причиной стало отсутствие мест на борту самолета. Началась проверка, по итогам которой гендиректору предприятия внесли представление.

В Омской области по инициативе транспортной прокуратуры авиакомпанию «Северный ветер» наказали за нарушение прав пассажиров.

Выяснилось, что в апреле этого года авиакомпания незаконно отказала в перевозке 23 пассажирам, которые купили билеты на рейс из Омска в Сочи. Причиной отказа стало отсутствие свободных мест на борту самолета. После этого началась проверка.

В итоге гендиректору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. После его рассмотрения приняты меры, которые в будущем помогут избежать нарушений прав потребителей.

Также перевозчика привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание за повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, регулирующих порядок (правила) предоставления услуг населению. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Омске откладывается запуск авиарейса до Усть-Ишима. Вице-губернатор Курманов объяснил причины задержки. Изначально планировалось, что первый полет состоится 1 июля, но теперь запуск рейса откладывается.

По словам Курманова, подготовка идет, но, к сожалению, открыть авиарейс в ближайшее время не получится. Перевозчиком выступает компания «Аэропром». Ее представитель ранее заявлял, что РЭК пока не утвердила субсидируемый тариф. Отметим, что рейс в северную часть региона из областного центра был добавлен в расписание аэропорта, но затем исчез.

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