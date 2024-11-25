Руководитель

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Ноябрь
В представительстве Омской области в Москве назначили нового замглавы
25 ноября, 07:48
Омский депутат Сокин оставил пост руководителя городского «Центра компетенций»
17 ноября, 13:33
Октябрь
Администрацию Москаленского поселения в Омской области возглавил Константин Герлиц
20 октября, 13:20
В омском Госстройнадзоре назначили первого заместителя
14 октября, 08:24
В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие
2 октября, 02:28
Сентябрь
Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова
20 сентября, 09:23
Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
Зарплата до 73 тысяч. В омский минтруда ищут специалистов и руководителей
4 сентября, 09:58
Июль
И. о. руководителя регионального следственного комитета стал Евгений Осадчук
16 июля, 13:13
Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
16 июля, 04:10
Июнь
Одну из самых влиятельных женщин Омска наградили знаком отличия
Главный налоговик региона Ольга Шмакова получила знак «За служение Омской области» III степени.
24 июня, 06:46
В Омской области зарегистрировали новое предприятие «Омскгоргаз»
19 июня, 10:25
Май
Реальный срок. Омский суд наказал главу «Строймеханизации» за кражу 35 млн рублей
27 мая, 03:09
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
23 мая, 06:12
Март
Омич предстанет перед судом за незаконный вывод за рубеж валюты на 70 млн рублей
Мужчина вместе с сообщником выводил валюту из страны через фейковую фирму.
25 марта, 04:32
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
14 марта, 05:04
Ушел жизни бывший ректор омского педуниверситета Константин Чуркин
7 марта, 05:55
Февраль
Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя
20 февраля, 04:14
Учительница омской гимназии перевела мошенникам 300 тыс рублей
В пресс-службе Омской полиции рассказали, что к ним обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина перевела мошенникам 330 тыс рублей.
3 февраля, 04:46
Декабрь 2023
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
6 декабря 2023, 11:59

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