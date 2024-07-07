«Дорогая штука». Гендиректор Омского аэропорта рассказал о перспективах аэроэкспресса

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Генеральный директор АО «Омский аэропорт» высказал уверенность в том, что аэроэкспресс до «Федоровки» не будет запущен — против проекта говорит его большая дороговизна и отсутствие необходимого количества пассажиров. В разговоре с корреспондентом «Коммерческих вестей» Олег Селивестров рассказал о хороших и плохих примерах реализации модели аэроэкспресса в разных городах.
Как отметил генеральный директор Омского аэропорта, экспресс выгоден только в больших аэрогаванях — там есть достаточное количество пассажиров. Примером такого узлового и большого аэропорта может служить только Москва, где сообщение железнодорожного и авиационного транспорта давно работают друг на друга.
Не самую лучшую реализацию подобного проекта можно увидеть во Владивостоке: там он ходит всего два раза в день и поэтому не пользуется популярностью у пассажиров (а значит — и не справляется со своей работой).
Но, как отметил Олег Селивестров, Омск может развиваться в этом вопросе по модели Санкт-Петербурга: там аэропорт и метро связывает налаженное автобусное сообщение и кроме того, дорогу к будущей гавани уже начали приводить в порядок.