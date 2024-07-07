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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

иллюстрация

«Дорогая штука». Гендиректор Омского аэропорта рассказал о перспективах аэроэкспресса

7 июля 2024, 13:32
Фото: 1MI
иллюстрация

Гендиректор Омского аэропорта не увидел перспектив в аэроэкспрессе в «Федоровку»

По словам Олега Силевестрова, для этого необходим огромный поток пассажиров, которого в Омске пока что нет.

Генеральный директор АО «Омский аэропорт» высказал уверенность в том, что аэроэкспресс до «Федоровки» не будет запущен — против проекта говорит его большая дороговизна и отсутствие необходимого количества пассажиров. В разговоре с корреспондентом «Коммерческих вестей» Олег Селивестров рассказал о хороших и плохих примерах реализации модели аэроэкспресса в разных городах.

Как отметил генеральный директор Омского аэропорта, экспресс выгоден только в больших аэрогаванях — там есть достаточное количество пассажиров. Примером такого узлового и большого аэропорта может служить только Москва, где сообщение железнодорожного и авиационного транспорта давно работают друг на друга.

Не самую лучшую реализацию подобного проекта можно увидеть во Владивостоке: там он ходит всего два раза в день и поэтому не пользуется популярностью у пассажиров (а значит — и не справляется со своей работой).

Но, как отметил Олег Селивестров, Омск может развиваться в этом вопросе по модели Санкт-Петербурга: там аэропорт и метро связывает налаженное автобусное сообщение и кроме того, дорогу к будущей гавани уже начали приводить в порядок.

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#Илья Скобин#Транспорт#Пассажиры#Новости#Омский аэропорт#Авиация#Аэроэкспресс#Железнодорожный транспорт
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