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Генеральный директор

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2024
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции
4 октября, 07:03
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области
14 августа, 10:05
ГК «Титан» начала модернизацию производства синтетических каучуков
На заводе «Омский каучук» начали установку нового ковшового элеватора: обновленное оборудование начнет работу уже в сентябре этого года.
31 июля, 07:00
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34
Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
16 июля, 04:10
В Омске оштрафовали авиакомпанию «Северный ветер» за нехватку мест в самолете до Сочи
3 июля, 02:57
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
30 июня, 05:52
Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе
Манеж «Красной звезды» вновь принимает гостей: на этот раза спорткомплекс стал площадкой для межрегионального детско-юношеского футбольного фестиваля «Кубок дружбы».
13 июня, 10:10
Омские масла представили на международной выставке «Уголь России и майнинг»
«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала современные смазочные материалы и уникальные цифровые решения.
4 июня, 10:27
Нарушил сроки. Омские приставы взыскали с застройщика дома на 6-й Станционной 8,5 млн
20 мая, 09:33
Салоны МТС открыли двери для клиентов с домашними животными
В МТС рассказали о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС со своими домашними питомцами.
17 апреля, 08:28
Отмывал деньги. Главу омского «ТрансИнвестСтрой» осудят за уклонение от уплаты 45 млн
2 апреля, 03:36
Новым членом общественной палаты Омской области стал Анатолий Беззубцев
13 февраля, 08:40
2023
Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
Фигурантов уголовного дела планируют отправить в СИЗО на время следствия.
3 ноября 2023, 04:04
Хоценко оценил, как идет развитие и модернизация омского завода «Полиом»
Предприятие врио губернатора посетил в рамках рабочей поездки по Советскому округу.
31 августа 2023, 10:00
В омском «Авангарде» генеральным директором назначили бывшего футбольного функционера
Герман Чистяков приступит к своим обязанностям с 1 августа.
21 июля 2023, 09:48
Омский «Авангард» подтвердил уход гендиректора Белых в московский ФК «Спартак»
Июль станет последним месяцем его работы в омском клубе.
7 июля 2023, 07:26
Кассация подтвердила законность приговора экс-главе «Омсктрансмаша»
Срок 4,5 года колонии остался без изменений.
16 февраля 2023, 02:55

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