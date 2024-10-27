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Минтранс

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2024
В минтрансе Омской области появился новый заместитель министра
26 октября, 05:57
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
10 сентября, 07:00
В долгосрочной перспективе. Омичам рассказали, стоит ли ожидать авиарейсов в Тару
14 августа, 05:59
В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут
Речь идет об автобусе, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Предыдущий перевозчик не захотел продолжать работать на маршруте.
31 июля, 07:57
В Омске вторые сутки не работает светофор на важном перекрестке
Дорожники, как сообщили в региональном минтрансе, уже пытаются устранить поломку.
25 июля, 10:40
Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
16 июля, 04:10
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
29 марта, 04:00
В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта
14 января, 09:27
2023
Зима правит. Омские трассы закрыли для пассажирского транспорта и легковушек
26 декабря 2023, 09:38
В минтрансе отреагировали на коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла
Чиновник попался на взятке при строительстве объекта.
18 мая 2023, 07:54
На трех трассах Омской области ввели запрет на движение большегрузов
Ограничение будет действовать в течение месяца.
20 апреля 2023, 08:26
Региональные «пучины». Минтранс Омской области сообщил о планах по ремонту дорог
На сезон дорожных работ запланировали ремонт 4 значимых трасс. После схода снега приступят к работам в Таврическом, Тевризском и Нововаршавском районах.
28 февраля 2023, 10:42

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