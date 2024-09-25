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Акционерное общество

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Сентябрь
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
«Омское лекарство» осталось без гендиректора накануне приватизации
22 сентября, 08:24
Июль
Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
16 июля, 04:10
Апрель
Депутаты дали согласие. Омское «Банное хозяйство» преобразуют в акционерное общество
9 апреля, 05:05
Октябрь 2023
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
3 октября 2023, 06:00

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