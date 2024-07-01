Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим

В аэропорту также сообщили точную стоимость билетов в этом направлении. Она оказалась немного выше, чем предполагалось ранее, — 4070 рублей. Однако билетов в продаже пока нет. Как сообщили «ТОП24», сотрудники объяснили, что ситуация зависит от перевозчика, и у них нет информации о сроках появления билетов в продаже.