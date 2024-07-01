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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:12

иллюстрация

Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим

1 июля 2024, 05:10
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам объяснили, почему отменили первый авиарейс до Усть-Ишима

Первый авиарейс в Усть-Ишим не состоится. Первоначально информация об этом рейсе исчезла с табло аэропорта. Затем сотрудники аэропорта подтвердили отмену. Пока неизвестно, что будет дальше.

С 1 июля должны были начаться рейсы по маршруту Омск — Усть-Ишим. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Ан-2, которые также называют «кукурузниками». Ранее информация о рейсе уже появлялась на онлайн-табло.

Однако сегодня стало известно, что первый авиарейс в Усть-Ишим не состоится. Сначала рейс исчез с табло аэропорта. Позже сотрудники аэропорта подтвердили эту информацию «Омск-информу».

В аэропорту также сообщили точную стоимость билетов в этом направлении. Она оказалась немного выше, чем предполагалось ранее, — 4070 рублей. Однако билетов в продаже пока нет. Как сообщили «ТОП24», сотрудники объяснили, что ситуация зависит от перевозчика, и у них нет информации о сроках появления билетов в продаже.

Напомним, что на днях для авиарейса из Омска в Усть-Ишим ввели субсидированные билеты. Региональные власти разработали правила предоставления бюджетных субсидий, которые будут доступны только для компаний, выполняющих рейсы в пределах области. Благодаря этому удастся поддерживать приемлемые цены на билеты.

Все для приемлемых цен. Для авиарейса Омск — Усть-Ишим введут субсидированные билеты
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