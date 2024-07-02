Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня

Вопиющий случай произошел сегодня в Омске, когда компания пыталась вызвать такси. Мужчина был категорически против везти пять человек, хотя, по словам одного из пассажиров, они предупредили об этом заранее в приложении. Водитель потребовал отменить заказ, но не уехал, а накинулся со злостью на 15-летнюю девочку. В компании она обсуждала поведение мужчины.