Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Вопиющий случай произошел сегодня в Омске, когда компания пыталась вызвать такси. Мужчина был категорически против везти пять человек, хотя, по словам одного из пассажиров, они предупредили об этом заранее в приложении. Водитель потребовал отменить заказ, но не уехал, а накинулся со злостью на 15-летнюю девочку. В компании она обсуждала поведение мужчины.
Мужчина решил использовать статус сотрудника органов безопасности, чтобы обогатиться. Первой и последней его жертвой стал фигурант уголовного дела, который сидел под домашним арестом. Он явился к нему, представился сотрудником регионального УФСБ и предложил помощь. Мошенник сказал, что за 600 тыс рублей закроет его дело, но в итоге попался своим «коллегам».
По данным Обь-Иртышского УГМС, начало июля в регионе выдастся непривычно прохладным для этого сезона. Циклон еще будет влиять, так что нужно готовить зонтики и теплую одежду. Ожидаются дожди с грозами и сильный ветер. Днем воздух будет прогреваться в ближайшие дни только до +20 градусов, но ночью температура может опускаться до +8 градусов.