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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

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Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня

2 июля 2024, 14:42
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Агрессивный водитель ударил ребенка

Вопиющий случай произошел сегодня в Омске, когда компания пыталась вызвать такси. Мужчина был категорически против везти пять человек, хотя, по словам одного из пассажиров, они предупредили об этом заранее в приложении. Водитель потребовал отменить заказ, но не уехал, а накинулся со злостью на 15-летнюю девочку. В компании она обсуждала поведение мужчины.

Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке
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Новость №2. Омич прикидывался сотрудником ФСБ и вымогал деньги

Мужчина решил использовать статус сотрудника органов безопасности, чтобы обогатиться. Первой и последней его жертвой стал фигурант уголовного дела, который сидел под домашним арестом. Он явился к нему, представился сотрудником регионального УФСБ и предложил помощь. Мошенник сказал, что за 600 тыс рублей закроет его дело, но в итоге попался своим «коллегам».

Шалость не удалась. Появился «липовый» сотрудник УФСБ, вымогавший деньги у омичей
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Новость №3. Похолодание до +8 градусов наступит в Омской области

По данным Обь-Иртышского УГМС, начало июля в регионе выдастся непривычно прохладным для этого сезона. Циклон еще будет влиять, так что нужно готовить зонтики и теплую одежду. Ожидаются дожди с грозами и сильный ветер. Днем воздух будет прогреваться в ближайшие дни только до +20 градусов, но ночью температура может опускаться до +8 градусов.

Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
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