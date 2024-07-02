Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Омске произошел инцидент с водителем одной из служб такси. В телеграм-канале «Инцидент.Омск» сообщается, что мужчина ударил ребенка.
По словам автора поста, конфликт возник из-за количества человек, которые планировали вместе поехать на такси. Компания указала в приложении заранее, что пассажиров будет пять. Уже на месте водитель заявил, что никакой информации об этом не было, и потребовал отменить заказ. Он уже собирался ехать, но услышал, как компания обсуждает ситуацию.
«Мы вышли с машины, встали в круг и начали обсуждать водителя, что нам делать. Он услышал мат в свою сторону, вышел, подошел к девочке и со всей силы дал пощечину, девочке 15 лет», — рассказал один из пассажиров.
Известно, что рейтинг у водителя — 4.64. Он передвигается на красной иномарке марки Geely MK.