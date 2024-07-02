gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

иллюстрация

Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке

2 июля 2024, 12:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке

Агрессивный мужчина возмутился тем, как о нем отозвалась подросток.

В Омске произошел инцидент с водителем одной из служб такси. В телеграм-канале «Инцидент.Омск» сообщается, что мужчина ударил ребенка.

По словам автора поста, конфликт возник из-за количества человек, которые планировали вместе поехать на такси. Компания указала в приложении заранее, что пассажиров будет пять. Уже на месте водитель заявил, что никакой информации об этом не было, и потребовал отменить заказ. Он уже собирался ехать, но услышал, как компания обсуждает ситуацию.

Фото: «Инцидент.Омск»
«Мы вышли с машины, встали в круг и начали обсуждать водителя, что нам делать. Он услышал мат в свою сторону, вышел, подошел к девочке и со всей силы дал пощечину, девочке 15 лет», — рассказал один из пассажиров.

Известно, что рейтинг у водителя — 4.64. Он передвигается на красной иномарке марки Geely MK.

Пассажиры видели. В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на маршрутку
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Такси#Россия#Дети#Подросток#Несовершеннолетние дети#Новости#Насилие над детьми#Насилие#Конфликт
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 00:54
На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений
Сегодня, 05:29
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Сегодня, 03:25
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
Сегодня, 09:49
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
Сегодня, 09:29
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Сегодня, 06:51