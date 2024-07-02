Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке

По словам автора поста, конфликт возник из-за количества человек, которые планировали вместе поехать на такси. Компания указала в приложении заранее, что пассажиров будет пять. Уже на месте водитель заявил, что никакой информации об этом не было, и потребовал отменить заказ. Он уже собирался ехать, но услышал, как компания обсуждает ситуацию.