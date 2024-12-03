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Вымогательство

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2024
В Омской области задержали вымогателей, требовавших 1,4 млн от сына погибшего в СВО
3 декабря, 07:51
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу лидера группы вымогателей
10 сентября, 13:50
Угрожал револьвером. В Омске осудили криминального авторитета и его подельника
27 августа, 04:53
Стали известны итоги громкого дела замглавы омской чеченской диаспоры Джабраилова
30 июля, 07:19
Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня
2 июля, 14:42
Шалость не удалась. Появился «липовый» сотрудник УФСБ, вымогавший деньги у омичей
2 июля, 12:11
Хотел сбежать. Оглашен приговор лидеру банды, вымогавшей деньги у омского бизнесмена
Мужчина оказался родом из другого региона, все указания давал подельникам по телефону.
20 июня, 09:14
Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом
16 февраля, 07:48
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
14 февраля, 07:00
2023
Шантаж обнаженкой. Омичка вымогала у 19-летней родственницы 100 тысяч рублей
Женщине, ставшей фигуранткой уголовного дела, грозит до 4 лет лишения свободы.
23 декабря 2023, 05:18
В Омске суд начал рассматривать дело о вымогательстве подельницы Альви Джабраилова
12 октября 2023, 12:09
В Омске в суд передали дело о вымогательстве с участием Альви Джабраилова
Фигуранты сначала похитили у своего работодателя 23 млн рублей, а после требовали еще 20 млн.
11 сентября 2023, 09:19
В Омске будут судить члена банды за похищения людей и вымогательства
Четверых его сообщников отправили в колонию в январе 2021 года.
15 мая 2023, 09:01
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
11 мая 2023, 06:57
Разбой и угрозы коту. Жителю Омской области угрожали ножом в собственном доме
Машину у мужчины выманили под ложными предлогами и угрозами физической расправы.
17 марта 2023, 08:22
В Омске осудили за вымогательство криптовалюты фальшивых следователей
1 марта 2023, 11:02
В стиле 90-х. В Омске под суд пойдет ОПГ, вымогавшая деньги у бизнесменов
Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы.
21 февраля 2023, 03:43
Любовь по сети. Осетинец просил у омичек интимные фото для шантажа
Две женщины из Омска напоролись в социальных сетях на «ухажера». Мужчина просил у дам интимные фото, а когда получал желаемое, принимался вымогать деньги.
12 января 2023, 12:42

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