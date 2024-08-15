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УФСБ Омской области

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2024
Жалоба не сработала. Омич получил 15 лет колонии за серию поджогов автомобилей
15 августа, 04:52
Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области
7 августа, 13:24
Стали известны итоги громкого дела замглавы омской чеченской диаспоры Джабраилова
30 июля, 07:19
Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет
В Омске сотрудники УФСИН и миграционной службы помогли получить паспорт 26-летнему осужденному.
20 июля, 10:08
Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня
2 июля, 14:42
Шалость не удалась. Появился «липовый» сотрудник УФСБ, вымогавший деньги у омичей
2 июля, 12:11
Читал о взрывчатке и минах. Осужден задержанный в Омске пособник террористов
Мужчина спонсировал преступную группировку и готовился выехать в Сирию, но по пути в России был разоблачен.
20 февраля, 05:44
Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
12 февраля, 11:51
Больше не торгуют. Сотрудники омского УФСБ пресекли иностранных наркобизнесменов
В отношении задержанных с наркотиками мужчин сразу же возбудили уголовное дело.
30 января, 09:33
2023
Губернатор Хоценко поздравил сотрудников и ветеранов омского УФСБ
Несколько представителей сферы получили благодарственные письма.
20 декабря 2023, 08:32
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Он потребовал крупное вознаграждение за приемку работ от строительной фирмы.
30 августа 2023, 04:22
Срочно. Молодой омич стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию
29 августа 2023, 07:41
Грозит «уголовка». В Омской области задержали браконьеров за незаконную рыбалку
Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.
17 августа 2023, 06:02
Профессора омского политеха осудили за мошенничество на 1,4 млн рублей
11 августа 2023, 06:21
Сотрудницы омского банка получили условный срок за махинации с деньгами клиентов
Испытательный срок составит два года.
7 августа 2023, 02:59
На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта
На нарушителей составили административные протоколы.
20 апреля 2023, 07:07
Омичей предупредили о ненастоящем нападении на школу
Сотрудники регионального УФСБ снимут ролик об общественной безопасности.
4 апреля 2023, 09:43
В Омске осудили за вымогательство криптовалюты фальшивых следователей
1 марта 2023, 11:02
Откат за ремонт проводки в МФЦ. На омского чиновника завели дело о взятке
18 января 2023, 06:44
Государственная тайна. В 2022 году омичи массово попадали под статьи за разглашение
Привлекались как должностные лица, так и руководители.
16 января 2023, 06:55

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