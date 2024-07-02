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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

иллюстрация

Шалость не удалась. Появился «липовый» сотрудник УФСБ, вымогавший деньги у омичей

2 июля 2024, 12:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске появился «липовый» сотрудник УФСБ, вымогавший деньги у местных жителей

Он пришел к фигуранту уголовного дела с желанием нажиться на его проблемах с законом.

В Омске появился «липовый» сотрудник УФСБ, рассказали в пресс-центре ведомства. С помощью статуса мошенник намеревался получить деньги у фигурантов уголовных дел. Однако теперь он сам является таковым.

Фото: УФСБ РФ по Омской области

Он успел наведаться к мужчине, который находится под домашним арестом. «Сотрудник УФСБ» предложил ему помочь в закрытии уголовного дела. За свои услуги он попросил 600 тыс рублей.

Видео: УФСБ РФ по Омской области

Когда аферист получил задаток в размере 50% от вознаграждения, его задержали уже настоящие сотрудники органов безопасности. В региональном УФСБ отметили, что мужчина занимался вымогательством.

Следствие еще идет, правоохранительные органы выясняют все детали преступления.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Россия#Уголовное дело#Новости#Вымогательство#УФСБ Омской области
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