Шалость не удалась. Появился «липовый» сотрудник УФСБ, вымогавший деньги у омичей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Омске появился «липовый» сотрудник УФСБ, рассказали в пресс-центре ведомства. С помощью статуса мошенник намеревался получить деньги у фигурантов уголовных дел. Однако теперь он сам является таковым.
Он успел наведаться к мужчине, который находится под домашним арестом. «Сотрудник УФСБ» предложил ему помочь в закрытии уголовного дела. За свои услуги он попросил 600 тыс рублей.
Когда аферист получил задаток в размере 50% от вознаграждения, его задержали уже настоящие сотрудники органов безопасности. В региональном УФСБ отметили, что мужчина занимался вымогательством.
Следствие еще идет, правоохранительные органы выясняют все детали преступления.