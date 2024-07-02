Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают омичей, что в начале июля в регионе сохранится влияние циклона. Ожидается дождливая погода с грозами и сильным ветром.
Сегодня в городе прольют дожди, местами сильные, а также ожидаются грозы и ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13 градусов, а днем столбик термометра покажет до +24.
Завтра, 3 июля, погода не изменится — будет дождливо. Ветер усилится в дневные часы и будет достигать скорости 15-18 м/с. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +22 градусов.
В четверг, 4 июля, ночью температура резко снизится до 8-13 градусов со знаком плюс. В этот день в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет постепенно расти: от 20-25 днем до 23-28 градусов со знаком плюс.
Ранее Город55 рассказывал, какая погода ожидается в нашем регионе в этом месяце. Омичей предупредили, что жаркой середины лета можно не ждать. Июль обещает быть очень дождливым месяцем.