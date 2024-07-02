Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов

В четверг, 4 июля, ночью температура резко снизится до 8-13 градусов со знаком плюс. В этот день в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет постепенно расти: от 20-25 днем до 23-28 градусов со знаком плюс.