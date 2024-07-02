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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

иллюстрация

Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов

2 июля 2024, 03:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили о резком похолодании до +8 градусов и проливных дождях

Сначала в нашем регионе пройдут сильные дожди с грозой, а потом температура воздуха опустится до +9 градусов. При этом днем воздух прогреется минимум до 20 градусов со знаком плюс.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают омичей, что в начале июля в регионе сохранится влияние циклона. Ожидается дождливая погода с грозами и сильным ветром.

Сегодня в городе прольют дожди, местами сильные, а также ожидаются грозы и ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13 градусов, а днем столбик термометра покажет до +24.

Завтра, 3 июля, погода не изменится — будет дождливо. Ветер усилится в дневные часы и будет достигать скорости 15-18 м/с. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +22 градусов.

В четверг, 4 июля, ночью температура резко снизится до 8-13 градусов со знаком плюс. В этот день в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет постепенно расти: от 20-25 днем до 23-28 градусов со знаком плюс.

Ранее Город55 рассказывал, какая погода ожидается в нашем регионе в этом месяце. Омичей предупредили, что жаркой середины лета можно не ждать. Июль обещает быть очень дождливым месяцем.

Всего +9 градусов и ливни. Омичам рассказали, каких погодных сюрпризов ожидать в июле
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