Террористы атаковали Махачкалу и Дербент: что известно на данный момент

Также чиновник объявил, что активная фаза оперативных мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. В ходе этих операций были уничтожены шесть боевиков. Сейчас будут проводиться дальнейшие мероприятия по выявлению всех спящих ячеек, которые готовились к нападению как внутри страны, так и из-за рубежа.