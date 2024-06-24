Террористы атаковали Махачкалу и Дербент: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 03:50
В результате терактов в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Также среди погибших был настоятель храма — протоиерей Николай Котельников. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
Также чиновник объявил, что активная фаза оперативных мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. В ходе этих операций были уничтожены шесть боевиков. Сейчас будут проводиться дальнейшие мероприятия по выявлению всех спящих ячеек, которые готовились к нападению как внутри страны, так и из-за рубежа.
«Сегодня жители Дагестана ощутили себя участниками событий, которые происходят во всем мире. Раньше участниками этих событий были те, кто участвует в СВО, но теперь война приходит в наш дом. Мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», — подчеркнул Меликов.
В настоящее время в Дагестане объявили трехдневный траур. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов. В течение трех дней — 24, 25 и 26 июня — на всей территории Дагестана будут приспущены государственные флаги. Кроме того, в эти дни отменят все развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.