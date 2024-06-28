Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев

Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко продемонстрировал процесс строительства дома для переселенцев, который будет расположен на улице 6-я Станционная. В этот дом переедут жители из аварийного жилья. Всего им будет предоставлено 218 квартир.