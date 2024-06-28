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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

иллюстрация

Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев

28 июня 2024, 02:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам показали, как строится дом для переселенцев на 6-й Станционной

В Омске в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» продолжается строительство дома по ул. 6-я Станционная, в который переселят людей из аварийного фонда.

Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко продемонстрировал процесс строительства дома для переселенцев, который будет расположен на улице 6-я Станционная. В этот дом переедут жители из аварийного жилья. Всего им будет предоставлено 218 квартир.

«В Омске благодаря президентскому национальному проекту „Жилье и городская среда“ продолжается строительство дома по ул. 6-я Станционная. Здесь жители, которых переселяем из аварийного фонда, получат 218 квартир», — написал губернатор.
строительство дома на улице 6-я Станционная
Видео: ТГ-канал Виталия Хоценко

Напомним, что региональная прокуратура продолжает контролировать строительство дома на улице 6-й Станционной. Первый подрядчик, который начинал работы на объекте, был вынужден выплатить крупный штраф из-за срыва сроков. Сейчас строительство дома ведет другая компания — ООО «СМУ № 1». Прокуратура внимательно следит за ходом работ.

В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек
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