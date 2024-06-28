Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко продемонстрировал процесс строительства дома для переселенцев, который будет расположен на улице 6-я Станционная. В этот дом переедут жители из аварийного жилья. Всего им будет предоставлено 218 квартир.
«В Омске благодаря президентскому национальному проекту „Жилье и городская среда“ продолжается строительство дома по ул. 6-я Станционная. Здесь жители, которых переселяем из аварийного фонда, получат 218 квартир», — написал губернатор.
Напомним, что региональная прокуратура продолжает контролировать строительство дома на улице 6-й Станционной. Первый подрядчик, который начинал работы на объекте, был вынужден выплатить крупный штраф из-за срыва сроков. Сейчас строительство дома ведет другая компания — ООО «СМУ № 1». Прокуратура внимательно следит за ходом работ.