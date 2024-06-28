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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

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В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит

28 июня 2024, 06:51
Фото: 1MI
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Эксперты прассказали о причинах роста спроса на аренду жилья в Омске

Цена аренды квартир за год выросла на 33%.

За год спрос на аренду жилья в России вырос в полтора раза, приводит данные сервис ЦИАН. В Омске средняя цена аренды в июне 2024 года составила 22 тысячи рублей. Динамика ставки за год — 33%, с начала года — 9%.

В компании «Этажи» Городу55 рассказали, с чем связан повышенный спрос. Причины две. Одна из них традиционная: перед началом учебного года иногородние студенты ищут варианты недорогих квартир.

«Июль, август, сентябрь — дефицитные месяцы с точки зрения аренды бюджетного жилья. Есть студенческий спрос, который каждый год смещается все ближе к началу лета», — рассказал директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Второй причиной стало завершение программы льготной ипотеки. Она перестанет работать с 1 июля. По словам специалистов по недвижимости, в мае и июне наблюдался высокий спрос на покупку жилья.

«Очень много людей покупали жилье по льготной программе в новостройках на стадии строительства. При этом, как правило, свое прежнее жилье они продали. Им надо временно где-то жить. Часть арендного жилья ушла под этих людей. В дорогих арендных квартирах они жить не хотят, так как уже начали вносить платежи по ипотеке. А есть те, кто, наоборот, только еще копит на первоначальный взнос, и также арендует недорогое жилье», — объяснил Сергей Зайцев.

Что касается роста цен на аренду, то он не столь существенный. Дело в том, что с рынка в первую очередь уходят более дешевые варианты, а сегмент более дорогого арендного жилья остается, что и влияет на среднюю цену с точки зрения статистики.

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#Евгений Игишев#Общество#Недвижимость#Омск#Студенты#Новостройки#Спрос#Аренда жилья#Льготная ипотека
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